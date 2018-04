Vorarlberg: Bludenzer Bürgermeister kritisiert Post scharf

Bludenz - Katzenmayer fordert eine Verbesserungen bei der Postzustellung und sieht die Verantwortlichen in der Pflicht.

„Die Besuche von Post-Chef Pölzl sind schön, schöner wäre es aber, wenn die Postzustellung endlich klappen würde“, macht der Bludenzer Bürgermeister Mandi Katzenmayer seinem Unmut Luft. In den vergangenen Wochen hätten sich im Bludenzer Rathaus die Beschwerden in Sachen Postzustellung gehäuft, so der Bürgermeister.

Bludenzer Amtsblatt in Bürs zugestellt

„Dass die Post nicht mehr jeden Tag kommt und immer mehr korrekt adressierte amtliche Briefe zurückkommen, sind wir ja schon gewohnt“, so das Stadtoberhaupt, „aber dass das Bludenzer Amtsblatt in Bürs zugestellt wird und gleichzeitig in vielen Bludenzer Haushalten nicht ankommt, ist für mich nicht akzeptabel.“ Noch ärgerlicher sei, dass ein Schreiben der Bludenzer Feuerwehr zur Haussammlung in einer Nachbargemeinde verteilt worden sei. „So etwas sorgt dann schon für nachvollziehbaren Unmut. Da haben wir uns viel Ärger lautstark anhören dürfen“, schildert Katzenmayer.