Vorarlberg: Bludenz verdoppelt Plätze für Kleinkindbetreuung

Die Stadt Bludenz verdoppelt in diesem Jahr ihre Betreuungsplätze in der Kleinkindbetreuung. Waren es bisher rund 40 Plätze, werden heuer noch einmal 40 weitere folgen.

Eckpfeiler der Kleinkindbetreuung in Vorarlberg sind die Themen Ausbau, Leistbarkeit und Qualitätssicherung – Wiesflecker: „Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass sich möglichst alle Familien in Vorarlberg die Qualität und Vielfalt der Betreuungsangebote leisten können“.

Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze wird zügig vorangetrieben. Allein in den letzten Jahren sind rund 1.000 Plätze sind entstanden, „das ist ein Plus von 30 Prozent“ (Wiesflecker). Mehr als 4.500 Kinder in über 155 Einrichtungen fühlen sich in der Kleinkindbetreuung wohl.