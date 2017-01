Vorarlberg bleibt auch 2017 eines der wachstumsstärksten Länder

Laut Walter Pudschedl, Ökonom bei der Bank Austria in Wien, wird die österreichische Wirtschaft gut ins Jahr 2017 starten. Nach einem Anstieg des BIP um 1,5 Prozent 2016 sollte das Wirtschaftswachstum 2017 sogar 1,6 Prozent erreichen können. Die Inlandsnachfrage bleibt die bestimmende Kraft.

Kein Kaufkraftausgleich

Die Teuerung wird, ausgelöst durch höhere Preise für Rohstoffe, von 0,9 auf 1,8 Prozent im Jahresdurchschnitt klettern. Die Lohnabschlüsse bringen keinen vollständigen Kaufkraftausgleich. Zudem dürften die Investitionen, beeinflusst von Unsicherheiten wie dem Brexit, nicht mehr ganz so dynamisch ausfallen wie 2016. Die Aussichten für Bauinvestitionen bleiben jedoch günstig.

Moderate Impulse

Während die Geldpolitik der EZB für niedrige Kreditzinsen sorgen wird, lässt der Rückenwind durch die Steuerreform, die niedrigen Rohstoffpreise und der Abschwächung des Euro nach oder kehrt sich 2017 teilweise um. Damit wird die Stabilisierung des Wachstums von einer Belebung des globalen Wachstums und des Außenhandels abhängen. In diesem Umfeld sollte es der Vorarlberger Wirtschaft gelingen, das eingeschlagene Wachstumstempo zu halten. Nach einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um geschätzte 2,1 Prozent 2016 ist 2017 sogar ein Plus um 2,6 Prozent in Sicht. Die Konjunktur in Vorarlberg läuft somit weiterhin günstiger als in Österreich. Die Industrie wird 2017 mit den besseren Aussichten für den globalen Handel noch an Schwung gewinnen können. Allerdings könnte durch den Brexit der Handel mit dem Vereinigten Königreich etwas beeinträchtigt werden. Dem steht die Stärke des Franken gegenüber, die weiterhin Vorteile im Export in die Schweiz bietet. Baunahe und Konsumbranchen werden von einer Verbesserung der Lage am Vorarlberger Bau sowie dem soliden, relativ wachstumsstarken Dienstleistungsjahr 2017 profitieren. Der Tourismus und der Einzelhandel werden unterstützt durch die Frankenstärke auch 2017 Impulse geben. Die Arbeitslosenquote könnte in Vorarlberg 2017 von 5,9 Prozent auf 5,8 Prozent sinken.