Vorarlberg: Biker stürzte in Hörbranz gegen Leitschiene - schwere Verletzungen

Ein 28-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntag in Hörbranz bei einem Alleinunfall schwere Verletzungen zugezogen.

Laut Polizei prallte er aus unbekannter Ursache in einer lang gezogenen Linkskurve gegen die rechtsseitige Leitplanke, wurde über die Straße geschleudert und schlug an der linksseitigen Leitschiene an. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Feldkirch geflogen.