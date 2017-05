Vorarlberg: Bewegungsberg Golm baut größten Waldrutschenpark Europas

Sieben Rutschen mit einer Länge von bis zu 80 Metern auf 500 Höhenmetern machen den Park in dieser Dimension einzigartig und verkürzen den Besuchern den Weg hinab vom Berg. Die längste Rutsche ist 80 Meter lang, die kürzeste immer noch 30 Meter. Die unterschiedlichen Rutschen werden aus Edelstahl gefertigt, sind oben geschlossen und haben einen Durchmesser von 80 Zentimetern. Sie zeichnen sich durch überdachte Ein- und Ausstiege aus, wodurch der Waldrutschenpark auch bei Schlechtwetter geöffnet sein wird. Über Sichtfenster können alle ab sechs Jahren dennoch die außergewöhnliche Aussicht erleben, während es nach unten geht. „Der Waldrutschenpark verbindet ein Naturerlebnis mit großem Familienspaß“, so Hannes Jochum, Geschäftsführer vom Bewegungsberg Golm: „Wir setzen damit einen weiteren Schritt zum Ausbau unseres Angebots im Sinne eines nachhaltigen Ganzjahrestourismus.“

Rutschen werden eingeflogen

Die Bezirkshauptmannschaft Bludenz hat nun offiziell die Bewilligung für den Bau gegeben, Baustart ist im Juli. Die Ankunft der Rutschen auf dem Golm wird spektakulär: Der Waldrutschenpark wird auf 500 Höhenmeter zwischen Latschau und Matschwitz gebaut – das entspricht zum Beispiel der Höhe des Karren von Dornbirn aus. Die Rutschen werden teilweise mit dem Hubschrauber eingeflogen. Insgesamt wird der Transport eine logistische Herausforderung, da die Rutschen im Ganzen transportiert, auf den Berg gebracht und dann im Wald aufgebaut werden müssen. Bis zu 7 Personen werden gleichzeitig mit der Montage beschäftigt sein. Außerdem entsteht ein durchgängiger Wanderweg, der die Rutschen verbindet. Es wird also auch möglich sein, die Strecke zu laufen, ohne unbedingt zu rutschen.

Eröffnung September 2017

„Der fertiggestellte Waldrutschenpark wird ein richtiges Highlight bei Familienwanderungen am Bewegungsberg. Er ergänzt unser Freizeitangebot im Sommer perfekt“, erklärt Judith Grass, Marketingleiterin und Ideengeberin für den Rutschenpark: „Damit können Kinder und Junggebliebene neben dem Alpine-Coaster, Flying-Fox und dem Waldseilpark eine weitere Attraktion am Golm erleben.“ Inklusive der Kosten für die Adaptierung der Wanderwege investiert der Bewegungsberg Golm 690.000 Euro in das Projekt. Eröffnung des Waldrutschenparks ist noch im September 2017 geplant.

Die Details zum Waldrutschenpark

Anzahl der Rutschen: 7

Längen der Rutschen: 30 Meter, 2×40 Meter, 2×50 Meter, 60 Meter, 80 Meter

Gesamtlänge der Rutschen: 350 Meter

Durchmesser der Rutschen: 80 Zentimeter

Höhenmeter: 500 Meter

Investitionskosten: 690.000 €

Bauzeit: Juli-September 2017

