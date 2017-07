Vorarlberg: Betrunkener Autofahrer fährt über Weide in Viktorsberg und stürzt mit Pkw ab

Laut Informationen der Polizei war der Pkw-Lenker von der Hauptstraße Viktorsberg, Höhe Haus Nr. 11 in eine Sackgasse abgebogen und verließ anschließend die Straße. Nachdem der BMW Kombi mehrere hundert Meter die Wiesen von Viktorsberg talabwärts durchquert hat, rutschte er am Ende vor einem Waldstück ab und blieb in den Bäumen hängen.

Der unbestimmten Grades verletzte Mann, der sich nach Augenzeugenberichten gegenüber der Rettungskräfte sehr aggressiv verhielt, wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw, der in der Nacht nicht mehr geborgen werden konnte, hängt circa 20 Meter über der Landstraße zwischen mehreren Bäumen eingeklemmt. Er wird am Samstag geborgen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Viktorsberg und Röthis.

(red.)