Vorarlberg: Betrunkene Frau fährt mit Motorboot gegen Rheindamm

Hard - Eine 30 Jahre alte Schweizerin ist in der Nacht auf Sonntag mit dem Motorboot gegen den Rheindamm gefahren.

Rheindamm in der Dunkelheit übersehen

Die aus zwei Frauen und zwei Männern bestehende Gruppe hatte sich am Samstag in Bregenz aufgehalten und wollte um 1.00 Uhr mit dem Motorboot zurück in die Schweiz. Das Steuer wurde dabei von einer der beiden Frauen übernommen, die gegen 2.10 Uhr in der Dunkelheit den Rheindamm “übersah”. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit entstand am Boot nur leichter Sachschaden, auch wurde niemand verletzt. Wasserrettung und Seepolizei bargen die Schweizer, die Feuerwehr Hard schleppte das havarierte Boot in eine Werft nach Hard.