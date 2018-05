Vorarlberg: Betriebsgebiet in Hohenems ruft Bauern auf den Plan

2010 wurde in der „Raumplanerischen Gesamtschau Rheintal-Mitte“ erstmals ein mögliches Betriebsgebiet an der Grenze zu Dornbirn genannt - jetzt melden sich die Bauern zu Wort.

Bis Mitte 2018 soll das neue räumliche Entwicklungskonzept (REK) vorliegen. Dies soll auch eine Fläche im Norden von Hohenems als mögliches Betriebsgebiet beinhalten, wie die Vorarlberger Nachrichten in ihrer Dienstagsausgabe berichten. 28 Landwirte haben sich nun in einem Brief an Bürgermeister Dieter Egger gerichtet: “Unser Anleigen ist, die Grundlagen für unsere Betriebe zu sichern. Dazu gehört der immer knapper werdende Boden.”