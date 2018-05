Vorarlberg: Beschlossen - Messepark-Erweiterung um höchstens 1.500 m²

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung eine Verordnung über die Erweiterung des Messeparks um 1.500 m² erlassen. Die Betreiber hatten ursprünglich um eine Erweiterung um 4.700 m² angesucht.

Empfehlung des Landes

Das Auflage- und Anhörungsverfahren wurde in der Zeit von Ende November 2017 bis Ende Jänner 2018 durchgeführt. Dabei haben zahlreiche Interessensgruppen, Gemeinden, Regios und Nachbarregionen eine Stellungnahme abgegeben, die großteils die Empfehlung des Landes zu einer moderaten Verkaufsflächenausweitung um 1.500 m² auf 19.000 Quadratmeter unterstützt haben. Dieser Entscheidung war auch der Raumplanungsbeirat in seiner Sitzung am 12. April mehrheitlich gefolgt. Mit dieser Verordnung ist die Stadt Dornbirn ermächtigt, eine EKZ-Widmung mit 19.000 Quadratmetern Verkaufsfläche vorzunehmen.