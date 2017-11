Vorarlberg beschloss neue Förderrichtlinien für Wohnen

Bregenz - Die Vorarlberger Landesregierung hat am Dienstag einstimmig neue Richtlinien für die Förderung von Wohnbau, Sanierung und Wohnbeihilfe beschlossen. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres wurden Förderungen von 115 Mio. Euro für insgesamt 1.341 Wohneinheiten zugesagt, das sind um 27 Mio. Euro mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

In erster Linie sei diese Zunahme auf eine starke Bautätigkeit der gemeinnützigen Wohnbauträger zurückzuführen, erklärte der für Wohnbau zuständige Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) am Dienstag im Anschluss an die Regierungssitzung. Die Förderzusagen in diesem Bereich erhöhten sich im Vergleichszeitraum von 353 auf 684 und haben sich damit beinahe verdoppelt.