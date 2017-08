Vorarlberg: Bernd Friede ist neuer CFO von Towa

Friede sammelte langjährige Erfahrungen bei der Alpla Hard, dort war er unter anderem als Leiter des Rechnungswesens in Österreich tätig. Der ehemalige Handball-Profi, der 63 Länderspiele für das Herren Handball Nationalteam absolvierte, wird das Wachstum von Towa aus finanz- und betriebswirtschaftlicher Perspektive begleiten. “Wir sind laufend darum bemüht, unsere Strukturen weiter zu professionalisieren. Mit Bernd setzen wir den nächsten Schritt in diese Richtung”, so Towa-Geschäftsführer Florian Wassel.