Vorarlberg bekommt drei neue Vertragsarztstellen

Vorstand und Kontrollversammlung der VGKK haben grünes Licht für die Schaffung von drei neuen Vertragsarztstellen gegeben. Gemeinsam mit der Ärztekammer will die Krankenversicherung damit auf den veränderten Bedarf reagieren. Die drei neuen Stellen werden in Bregenz (Kinder- und Jugendheilkunde) sowie in den Bezirken Dornbirn (Haut- und Geschlechtskrankheiten) und Feldkirch (Augenheilkunde) angesiedelt sein.