Vorarlberg: Beiwagen-Gespann kracht frontal in Pkw

Am Samstag gegen 17.15 Uhr fuhr ein 35 Jahre alter Mann aus Wolfurt mit einem Motorrad mit Beiwagen auf der Brühlstraße L2 in Wolfurt in Richtung Ortsmitte. In einer langgezogenen Rechtskurve, auf Höhe Haus-Nr. 24, begann das Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache zu kippen, wodurch es in weiterer Folge zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam, der von einer 28 Jahre alten Frau aus Wolfurt gelenkt wurde.

Durch die Kollision stürzte der Motorradlenker ca. 25 Meter über den Pkw und kam dahinter auf dem Asphalt, etwa einen Meter neben einem nachkommenden Pkw, zum Liegen. Der Motorradlenker erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Die 28-jährige Pkw-Lenkerin und ihr 5-jähriger Sohn, der auf der Rücksitzbank im Pkw gesessen hatte, wurden durch die Sicherheitsgurte sowie die ausgelösten Airbags leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden, vermutlich Totalschaden.

(Red.)