Vorarlberg: Dorn bei Frauenquote skeptisch

Wie der ORF Vorarlberg berichtet, steht die WKV-Frauenbeauftragte Evelyn Dorn der Quote eher skeptisch gegenüber. Eine solche Quote würde zwar das Symptom, aber nicht die Ursache behandeln. Es gebe auch andere Instrumente, wie die Qualifizierung von Frauen, so die Landesvorsitzende der Wirtschaftskammerinitiative “Frau in der Wirtschaft”.

Seit 2014 bietet die Wirtschaftskammer Vorarlberg den Lehrgang “Aufsichtsrat-Kompetenz Kompakt” an. Absolventinnen können sich nach Abschluss des Lehrgangs in eine Datenbank eintragen lassen. Laut ORF Vorarlberg stehen derzeit 41 Vorarlbergerinnen in der Datenbank.

Der Frauenanteil in Aufsichtsräten liegt in Vorarlberg derzeit bei 14 Prozent. (red)