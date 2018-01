Vorarlberg: Baum fällt auf Auto - Lenker bleibt unversehrt

In Folge der heftigen Sturmböen, die das Ländle am Mittwoch noch in Atem hielten, kippte beim Schwarzen See in Satteins gegen 15 Uhr ein Baum auf die Straße. Er traf einen Pkw am Dach - wie durch ein Wunder kam der Lenker mit dem Schrecken davon.

Der Baum touchierte das Dach des Autos nur leicht, da er auf der Stützmauer hängen blieb. Der Satteinser Lenker kam also mit dem Schrecken davon und konnte seine Fahrt fortsetzen. Die herbeigerufene Strassenmeisterei konnte den Baum in Stücke sägen und die Fahrbahn innerhalb von 20 Minuten wieder freigeben.