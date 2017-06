Ein 48-jähriger Baggerfahrer verlud am Freitag in Frastanz einen Stahlbetonbrocken. Im Zuge der Verladearbeiten brach ein rund 50 x 60 Zentimenter großer Stein aufgrund von Spannung ab und verletzte dadurch den Fahrer schwer an beiden Unterschenkeln. Am rechten Unterschenkel zog sich der Mann vermutlich einen doppelten Unterschenkelbruch zu. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert.