Vorarlberg: Bäder starten gut gerüstet in die Saison

Die 30 Freibäder in Vorarlberg bieten auch im Sommer 2018 wieder viele Attraktionen und Veranstaltungshighlights. Bädersprecher Ewald Petritsch appelliert bei allem Spaß auch an die generelle Achtsamkeit und die Sorgfaltspflicht der Eltern für ihre Kinder: „Damit diese Saison möglichst unfallfrei über die Bühne gehen kann.“

Schwimmen zählt nach wie vor zu einer der beliebtesten Freizeitaktivitäten in Vorarlberg. Nicht nur Feriengäste, sondern immer mehr Einheimische nehmen das regionale Angebot der Bäder in Anspruch.

„Der Badesommer steht in den Startlöchern. Unsere Bäder bestens vorbereite,t“ zeigt sich Ewald Petritsch vom Erholungszentrum Rheinauen in Hohenems und Sprecher der Vorarlberger Bäder optimistisch. Einige der 30 Bäder haben haben bereits geöffnet. „Wir können auch heuer wieder mit einem vielfältigen Angebot aufwarten, das Jung und Alt viel Spiel und Spaß verspricht.“ Petritsch appelliert dabei aber an die Sorgfaltspflicht der Eltern und an die generelle Achtsamkeit aller BesucherInnen, „damit möglichst wenig Unfälle durch Unachtsamkeit passieren.“

Nach und nach Den Auftakt heuer machte das FFK Hard am 4. April. Das Walgaubad in Nenzing sperrte bereits am 15. April auf. Mit dem morgigen Feiertag (1. Mai) öffnet das Erlebnis Waldbad in Feldkirch-Gisingen, das Schwimmbad Felsenau in Frastanz, das Allwetterbad Aquarena St.Gallenkirch, das Naturbad Untere Au in Frastanz und das Mili in Bregenz.

Am 10. Mai folgen unter anderem das Parkbad Lustenau, das Strandbäder Hard und Bregenz sowie das Erholungszentrum Rheinauen in Hohenems. Den Schlusspunkt beim Öffnen setzt auch diese Saison wieder das Schwimmbad Partenen am 15. Juni.