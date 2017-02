Gegen 13.45 Uhr überquerte die Neunjährige zu Fuß an der Kreuzung Gutenbergstraße/Holzstraße in Lustenau die Gutenbergstraße. Gleichzeitig bog ein silberner Pkw in die Straße ein und streifte das Mädchen am Unterschenkel, wodurch sich das Kind verletzte. Der Pkw-Lenker fuhr jedoch einfach weiter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau (Tel. +43 (0) 59 133 8144) zu melden.

