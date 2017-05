Vorarlberg: Autofahrer erfasst 75-jährigen Radler und begeht Fahrerflucht

Der 75 Jahre alte Mann war am Freitag gegen 17:35 Uhr mit seinem Fahrrad in Rankweil auf dem Fahrradstreifen der Churer Straße L 64 in Richtung Feldkirch unterwegs. Als er sich nach links zum Abbiegen einordnete, wurde er vom nachfolgenden Pkw trotz Vollbremsung erfasst und zu Boden gestoßen. Auch der dahinter fahrende Pkw konnte nicht mehr rechzeitig bremsen und fuhr auf den Vorderen auf. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Der 75-jährige Radfahrer musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldkirch eingeliefert werden. (red.)