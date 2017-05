Vorarlberg: Auto geht an Tankstelle in Flammen auf

Alberschwende – Am frühen Mittwoch Nachmittag ist es an der OMV-Tankstelle in Alberschwende zu einem Fahrzeugbrand gekommen.

Ein Einheimischer war mit zwei Frauen in seinem Fahrzeug auf der L200 in Richtung Ortsmitte Alberschwende unterwegs, als die Warnlampen in seinem Fahrzeug aufleuchteten und es aus dem Motorraum zu qualmen begann. Der Mann nahm die erste mögliche Ausfahrt, die OMV-Tankstelle. An der Tankstelle reagierte der Pächter geistesgegenwärtig, nahm sofort die Zapfsäulen außer Betrieb und eilte mit Handfeuerlöschern zu Hilfe. Die Ersthelfer leerten drei Feuerlöscher bevor die Feuerwehr beim brennenden Fahrzeug ankam und das Feuer entgültig löschte. Die 30 Mann der Feuerwehr sicherten anschließend die Brandstelle ab und beseitigten Öl- und Brandspuren. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Brandursache ist nicht bekannt. (Red.) Zurück zur STARTSEITE Auto an Tankstelle verbrannt Leserreporter Bild an VOL.AT schicken