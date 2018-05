Vorarlberg: Auto brannte in Dornbirn

Aus bislang unbekannter Ursache brannte am Samstag auf einem Parkplatz in der Riedgase in Dornbirn ein Auto. Die Polizei schließt Fremdverschulden noch nicht aus.

Gegen 22.15 Uhr geriet auf dem Parkplatz einer Wohnanlage in der Riedgasse ein Auto in Brand. Die alarmierte Polizeitreife konnte den Brand mit einem Handfeerlöscher rasch unter Kontrolle bringen. Die Feuerwehr Dornbirn, die mit einem Fahrzeug und 12 Mann am Ort des Geschehens anrückte lüftete das Fahrzeug und überprüfte es auf Glutnester.

Zeugenaufruf Umgeworfenen Verkehrsbeschilderungen in unmittelbarer Nähe und drei von Anwohnern beobachtete Jugendliche, die auf der Riedgasse in Richtung Dr. Anton-Schneiderstraße liefen, veranlassen die Polizei dazu, ein Fremdverschulden nicht auszuschließen. Sie bittet Zeigen, sich auf der Polizieinspektion Dornbirn zu melden (059 – 133 8140).

Verletzt wurde durch den Brand niemand, am Fahrzeug entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.