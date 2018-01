Vorarlberg: Ausstellung von Luggi Knobel in Feldkirch eröffnet

In der Fotoausstellung "Natur" vom Rankweiler Luggi Knobel im Landeskonservatorium sind vielfältige Bilder der heimischen Flora und Fauna zu sehen. Landtagspräsident Harald Sonderegger sprach dem Künstler im Rahmen der Vernissage am Dienstag, 16. Jänner 2018, seine Wertschätzung für die kreative und wertvolle Auseinandersetzung mit dem Thema Umwelt aus.

“Fotograf Luggi Knobel aus Rankweil sieht ganz genau hin, er rückt in seinen Aufnahmen die Schönheit der Natur mit ihren vielen Facetten in den Mittelpunkt und lässt uns diese neu entdecken”, sagte Sonderegger. Nur zu leicht würde das, was uns umgibt, im Alltag scheinbar “verblassen”, ja sozusagen in den Hintergrund treten. Die Ausstellung des leidenschaftlichen Naturfotografen wecke das Bewusstsein für die Umwelt neu und in weiterer Folge auch für ihre Schutzwürdigkeit.