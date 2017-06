Vorarlberg: Asylwerber stahl zwei Fahrräder

Am Samstag stahl ein 28-jähriger Asylwerber ein E-Bike und ein Mountainbike im Raum Bludenz. Das E-Bike konnte vor dem Zimmer des Beschuldigten in einem Asylheim sichergestellt und wieder an den Geschädigten übergeben werden.

Das zweite Fahrrad der Marke Scott, mit dem der Beschuldigte angehalten werden konnte, wurde sichergestellt und konnte noch keinem Geschädigten zugordnet werden. Der Besitzer des Fahrrades wird gebeten, sich bei der Polizei Bludenz zu melden. Der Beschuldigte wurde am Sonntag in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.