Vorarlberg: Asylbewerber soll Taliban unterstützt haben

Am Landesgericht Feldkirch musste sich heute ein 21-jähriger Afghane vor Gericht verantworten.

Es geht um den Vorwurf des Verbrechens, eine terroristische Vereinigung in seiner Heimat unterstützt zu haben. Doch die Sache ist kompliziert. Im Asylverfahren erzählte der junge Mann, dass sein Vater Reis- und Mehlhändler sei, weder er, noch sein Vater mit den Terroristen sympathisiere.

Keine andere Wahl

Mittlerweile hat der junge Mann bei uns eine Lehre begonnen, spricht gut deutsch. Was im Zeitraum 2012 bis 2013 in Afghanistan genau passiert ist, ist schwierig zu rekonstruieren. Hätte ich mich geweigert, hätte man mich geschlagen. Wäre meine Flucht aufgeflogen, hätten sie mir in den Rücken geschossen. Irgendwann sei ihm die Flucht dennoch gelungen, danach sei er eben nach Österreich gekommen.