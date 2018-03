Vorarlberg: Asfinag unterzieht A14 externem Sicherheitscheck

In den letzten Wochen konnte man den Eindruck gewinnen, dass es auf der A14 verstärkt zu Unfällen kommt. Die Asfinag sieht jedoch keine statistische Häufung, parallel läuft aber eine Sicherheitsinspektion.

13 Mal krachte es alleine schon dieses Jahr auf der A14 in Vorarlberg. Die Unfälle geschahen oft zu Stoßzeiten im Früh- bzw. Abendverkehr in der Nähe von Baustellen. Stefan Siegele von der Asfinag Alpenstraße GmbH sieht bislang in den Vorfällen zumindest statistisch keine Häufung. Die Asfinag selbst habe alles getan, um Unfälle möglichst zu vermeiden. So warne man durch elektrische Warntafeln bereits weit vor den Baustellen, diese sind auch zweispurig passierbar.