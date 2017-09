Der Arlbergtunnel wird ab Freitag wieder für Verkehr freigegeben. - © VN

Der Arlbergstraßentunnel wird am Freitag in den Abendstunden nach drei Jahren Sanierung und Sicherheitsausbau wieder für den Verkehr freigegeben. Dies erfolgt drei Tage früher als geplant, teilte die Asfinag am Montag mit. Aus diesem Anlass findet am Freitagvormittag ein offizieller Festakt statt.