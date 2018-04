Vorarlberg: Arbeitsunfall in Bregenz - Mann von 150 Kilo Platte getroffen

Am Montagnachmittag ereignete sich in Bregenz ein Arbeitsunfall. Dabei wurde ein 50-jähriger Mann verletzt.

Ein 50-jähriger Arbeiter ging am 23.04.2018 um 15.25 Uhr auf einer Baustelle in der Römerstraße seiner Arbeit nach. Dabei stieg er auf eine an einer Wand angelehnte Schalungsplatte aus Metall, worauf diese in Richtung des Arbeiters kippte. Der 50-Jährige wurde von der umfallenden Platte (ca. 100-150 kg schwer) getroffen und kam unter der Platte am Boden zu liegen.