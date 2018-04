Vorarlberg: Arbeiten am Bahnhofsvorplatz Lustenau starten

Lustenau: Das Projekt ist sehr weit fortgeschritten und wird heuer abgeschlossen. Ab 9. April starten die Arbeiten für den Bahnhofsvorplatz West und den Busterminal.

Anfang 2016 hat die ÖBB-Infrastruktur AG mit Modernisierungsarbeiten am Bahnhof Lustenau begonnen. Weichen, Gleise sowie die neuen überdachten Bahnsteige, die Liftanlagen und die großzügige Personenunterführung wurden bereits neu errichtet. Am Montag beginnen die Arbeiten zur Herstellung der Flächen im Umfeld der Gleisanlagen.

Die Zufahrt zum Vorplatz West wird den neuen räumlichen Gegebenheiten am Bahnhofsareal entsprechend angepasst. Am Vorplatz werden in den kommenden Monaten fünf Stellflächen für den Busbetrieb errichtet. Der Park+Ride-Bereich mit 32 Stellflächen, davon drei Stellplätze für Kurzparker, zwei PKW-Stellplätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität und einem Taxistandplatz, wird durch eine Fahrradabstellanlage sowie Stellflächen für Krafträder ergänzt. Unter der bereits bestehenden Überdachung am Vorplatz werden ergänzend zu den Arbeiten der ÖBB auch Infrastrukturen der Gemeinde errichtet.