Vorarlberg: Anschluss an das internationale Bahnnetz

Das Schweizerische Bundesamt für Verkehr plant einen Zweistundentakt auf der Bahnstrecke Zürich – Bregenz – München. Der Vorarlberger NEOS-Nationalrat Gerald Loacker will die Chance nützen, Vorarlberg besser ans internationale Bahnnetz anzuschließen.

„Tausende Vorarlberger pendeln jeden Tag in die Schweiz. Auch die Warenströme zwischen beiden Ländern nehmen zu. Daher profitieren beide Seiten von einem konstruktiven Austausch“, so der NEOS-Mandatar. Im Rahmen der Gespräche bestätigten sich die Pläne des Schweizer Bundesamtes für Verkehr, BAV, nach der Elektrifizierung der Bahnstrecke Lindau – München einen Zweistundentakt ab Zürich zu führen.

Attraktiver Wirtschaftsstandort

„Die Modernisierung der Strecke in der Schweiz und in Deutschland wäre Anlass genug für Vorarlberg, einen starken Anschluss an das internationale Bahnnetz zu schaffen“, so Loacker. „Schließlich ist die Qualität der Infrastruktur entscheidend für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes.“ Zum einen funktioniere eine Entlastung der Straße nur mit einem leistungsstarken Schienennetz.