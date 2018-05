"Vorarlberg als Land der besten Fachkräfte etablieren"

Aufgrund der anhaltend guten Wirtschaftslage entwickelt sich der Vorarlberger Arbeitsmarkt hervorragend. Zum Tag der Arbeit (1. Mai) gibt Landeshauptmann Markus Wallner deshalb erneut die Stoßrichtung in Sachen Arbeitsmarkt vor: Das Ziel bleibe die Vollbeschäftigung.

Die gute Konjunkturlage lässt sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt sehr deutlich ablesen: Ende März lag die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen um 8,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr in allen Altersgruppen merklich. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent (ohne Schulungsteilnehmende) lag Vorarlberg damit erneut deutlich unter dem österreichweiten Schnitt von acht Prozent mit Tirol (4,3 Prozent) und Salzburg (4,6 Prozent) in den Top-3 im Bundesländervergleich.

Mehr Beschäftigte, weniger Arbeitslose

Bemerkenswert ist auch die Entwicklung bei den unselbstständig Beschäftigten. Ihre Zahl lag Ende März geschätzt bei 168.000 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet das einen Anstieg um über 4000 Beschäftigte. Das entspricht der Gesamtzahl an Erwerbstätigen, die etwa in der Marktgemeinde Wolfurt leben. “Die Chance auf Vollbeschäftigung rückt für Vorarlberg in greifbare Nähe”, so der Landeshauptmann. In einer möglichst hohen Beschäftigungsrate sieht er nicht nur einen maßgeblichen Wettbewerbsfaktor für den Wirtschaftsstandort sondern auch einen wichtigen Aspekt der Armutsprävention.