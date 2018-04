Vorarlberg: Alkolenker kommt von Straße ab - Auto überschlägt sich

Am Samstagabend kam ein 29-jähriger Lenker mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich.

Am 31.3.2018, gegen 19.30 Uhr lenkte ein 29-jähriger Mann aus dem Walgau seinen PKW auf der Landesstraße 50 von Gais kommend in Richtung Bludesch. In einer leichten Linkskurve dürfte der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und regennasser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.