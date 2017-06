Gegen 10:20 Uhr war ein 32-jähriger betrunkener Pkw-Lenker auf der Allgäustraße (L1) in Richtung Hohenweiler in Richtung Hohenweiler unterwegs. Als ein 43-jähriger vor ihm fahrende Mann vor der Kreuzung mit der Lehenstraße seine Fahrtgeschwindigkeit verringerte, um nach rechts in diese abzubiegen, fuhr der 32-Jährige auf dessen Pkw auf. Der alkoholisierte 32-jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. (red.)