Vorarlberg: Alko-Lenker verursacht Totalschaden an Pkw und Lkw

Lustenau - Ein alkohilisierter 36-jähriger Pkw-Lenker verursachte am frühen Mittwoch Abend in Lustenau einen Sachschadenunfall mit einem Lkw.

Am Mittwoch, gegen 17.50 Uhr fuhr ein 53 Jahre alter Lenker aus Lustenau mit seinem Lkw in Lustenau vom Engel-Kreisverkehr in Richtung Lustenau Zentrum. Hinter ihm fuhr eine 26 Jahre alte Frau aus Lustenau mit ihrem Pkw. Auf Höhe Hausnummer 26 mussten beiden Lenker ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Zur gleichen Zeit fuhr ein 36 Jahre alter Mann aus Götzis mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung.