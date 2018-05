Vorarlberg: Abteilung Raumplanung unter neuer Leitung

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung Sabina Danczul zur neuen Chefin der Abteilung Raumplanung und Baurecht bestellt.

Der bisherige Vorstand Raimund Fend gibt aus persönlichen Gründen seine Funktion als Abteilungsvorstand ab. Sabina Danczul (Jahrgang 1966) absolvierte von 1984 – 1993 das Studium Landschaftsökologie und Landschaftsgestaltung an der Universität für Bodenkultur in Wien. Darüber hinaus absolvierte sie von 1998 bis 2000 das Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur an der Fachhochschule Liechtenstein, von 2005 bis 2007 den Universitätslehrgang Marketing an der Universität Innsbruck und von 2016 bis 2017 den Universitätslehrgang Executive Master of Business Administration an der Universität Innsbruck.