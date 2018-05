Vorarlberg: Ab Samstag Totalsperre auf der L 202 in Höchst

Höchst - Aufgrund von Fräs- und Asphaltierungsarbeiten bleibt die Straße von 26. bis 28. Mai gesperrt.

Wegen Asphaltierungsarbeiten kommt es von Samstag, 26. Mai, 6:00 Uhr bis Montag, 28. Mai, 6:00 Uhr zu einer Totalsperre auf der L 202, der Schweizer Straße, im Bereich Zollamtsplatz in Höchst. Zeitgleich wird an diesem Wochenende auch auf dem Zollamtsplatz in St. Margrethen die Deckschicht eingebaut. Der Verkehr wird über Gaißau und Lustenau umgeleitet. Die grenzüberschreitende Rad- und Fußwegverbindung ist von der Sperre nicht betroffen