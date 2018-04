Vorarlberg: 71-Jähriger stürzt bei Gartenarbeiten von Leiter

Ludesch - Der Notarzt musste am Donnerstag einen 71-jährigen Mann versorgen, der beim Schneiden seiner Birke von einer Leiter gestürzt war.

Am Donnerstag kurz nach 14 Uhr war ein 71-jähriger Mann alleine damit beschäftigt, in seinem Garten in Ludesch Äste von einer Birke abzuschneiden. Er stürzte aus unbekannter Ursache von der Leiter, die er für diesen Zweck an die Birke angelehnt hatte, und verletzte sich dabei schwer. Der Mann wurde von einer Nachbarin aufgefunden und nach notärztlicher Erstversorgung ins LKH Feldkirch gebracht.