Vorarlberg: 52-Jähriger bei Holzarbeiten von Baumstamm erfasst

Am Dienstagvormittag war zwei Männer in Alberschwende im Bereich des Waldes Gschwendsberg mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei bediente ein 62-jähriger Mann eine 200 Meter lange, für den Transport von Holz vorgesehene Kippmastseilbahn.

Ein 52-jähriger Mann stand am anderen Ende der Seilbahn und gab per Funk durch, die Seilbahn zu starten. Beim Start wurde der 52-Jährige von einem zu befördernden Holzstamm erfasst und einige Meter bergab geschleudert. Der Mann zog sich dabei Verletzungen noch unbestimmten Grades zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber “C8” in LKH Feldkirch geflogen.