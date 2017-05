Vorarlberg: 51-jähriger Lauteracher stirbt bei Motorradunfall nahe Kressbronn

Wie “schwäbische.de” berichtet, kam am Freitag Nachmittag gegen 15.50 Uhr eine 65-jährige Skoda-Fahrerin in einer lang gezogenen Linkskurve in Richtung Friedrichshafen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte sie den entgegenkommenden Golf einer 34-Jährigen und prallte frontal in das Motorrad des 51-jährigen Lauterachers.

Der Motorradfahrer wurde gegen die Frontscheibe geschleudert und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Golf kam von der Straße ab und überschlug sich. Die schwer verletzte Skoda-Fahrerin wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Auch die leicht verletzte Golf-Fahrerin wurde von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die B 31 mehrere Stunden lang gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

