Vorarlberg: 42-Jähriger bricht bei ehemaligen Arbeitgebern ein

Über mehrere Monate verteilt brach der 42-jährige, in Dornbirn wohnhafte Mann in Firmen in Schwarzach und Dornbirn ein. Dabei öffnete er Getränkeautomaten und entwendete Bargeld und andere Wertgegenstände aus den Büros. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei den Firmen allesamt um ehemalige Arbeitgeber des Mannes.

Putzmittel gestohlen

Bei den letzten beiden Einbrüchen am 1. August 2017 änderte der 42-Jährige seine Vorgehensweise. Von einer Dornbirner Firma nahm er einen Firmen-Pkw in Betrieb und fuhr damit zu einem Unternehmen in Schwarzach, um auch hier einzusteigen. Dort stahl der Mann mehrere Kanister Putzmittel. Das gestohlene Fahrzeug konnte später in Dornbirn aufgefunden werden. Die Ermittlungen der Polizei führten schlussendlich zum Tatverdächtigen.

Bei einer Hausdurchsuchung konnte weiteres Diebesgut sichergestellt werden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf ca. 11.150 Euro. Der 42-Jährige ist geständig und wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

