Vorarlberg: 4000 Sportler beim Laufspektakel in der Alpenstadt Bludenz

Die 16. Auflage von Bludenz läuft im Zentrum der Alpenstadt verspricht ein Lauf-Sportfest der Extraklasse zu werden. Mehr als 4000 Amateursportler ob Groß und klein werden am Start erwartet.

Am Sonntag, 15. April ist es wieder soweit, die Alpenstadt Bludenz steht voll im Zeichen des Laufsports und der Freude an der Bewegung. Wieder vereinen sich rund 3.500 bis mehr als 4000 Läufer und Läuferinnen im Rahmen vom Laufevent Bludenz-läuft und absolvieren die verschiedensten Distanzen. Vom Halbmarathon bis zum 400m Fröschle Lauf, ist getreu dem Motto “Bei uns zählst du” wirklich für jeden etwas dabei. Im Mittelpunkt steht die VLV-Landesmeisterschaften im Halbmarathon: Der Götzner Peter Loacker und Denise Neufert sind die großen Favoriten auf diesen begehrten Titel.

Es kribbelt in den Zehen, es pocht in der Brust, die Laufsaison 2018 steht in den Startlöchern. Bludenz-läuft ist das erste große Laufevent des Jahres, das darf sich keiner entgehen lassen. „Bei uns zählst DU“ lautet der starke Slogan. Denn hier stehen der Läufer im Mittelpunkt, seine Ziele und sein ganz individueller Erfolg. Dafür hat das Bludenz-läuft Team die Ärmel hochgekrempelt und dem Breitensport eine fantastische Bühne vor einer traumhaften Kulisse gegeben.