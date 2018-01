Vorarlberg: 36. Landesnarrentag in Lauterach: Auftakt zur "fünften Jahreszeit"

Vorarlberg ist in die fünfte Jahreszeit gestartet: Im Beisein von Landtagspräsident Harald Sonderegger und Landestatthalter Karlheinz Rüdisser ging heute (14. Jänner) die bereits 36. Auflage des Landesnarrentages über die Bühne.

Zum bereits vierten Mal war die Fasnatzunft “Schollesteachar Luterach” mit Präsident Günter Dietrich an der Spitze Gastgeber des närrischen Spektakels. Zahlreiche Zünfte, Gilden, Garden, Musikzüge, Prinzenpaare sowie bunte Wagen hatten sich dazu in der Hofsteiggemeinde versammelt. Insgesamt über 3.000 “Mäschgerle” mit rund 120 verschiedenen Gruppen hatten sich neben dem Empfang und Frühschoppen für den landesweiten Umzug eingefunden.

“Fasnat wichtiges Kulturgut”

Der Landtagspräsident drückte seine Wertschätzung gegenüber der Arbeit aus, die von den Mitgliedern in den Zünften, Gruppen und Vereinen das ganze Jahr über geleistet wird: “Die Vorarlberger Fasnat ist als wichtiges Kulturgut fest in der Region verankert. Hinter dem bunten Treiben stehen engagierte Menschen, die unzählige Stunden ihrer Freizeit investieren: Neue Musikstücke müssen einstudiert, bunte Kostüme angefertigt und Auftritte und Veranstaltungen vorbereitet werden”, so Sonderegger.