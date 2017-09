Vorarlberg: 36-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Der 36-Jährige war mit seinem Motorrad gegen 15 Uhr verbotenerweise auf der Busfahrstreifen der Schillerstraße in Richtung Feldkirch-Stadt unterwegs – auf dem regulären Fahrstreifen herrschte zu diesem Zeitpunkt Kolonnenverkehr. Zur selben Zeit fuhr ein 24-jähriger Pkw-Lenker in die entgegengesetzte Richtung und reihte sich bei Km 0,9 auf dem Mittelstreifen ein, um nach links in die Reichenfeldgasse abzubiegen.

Als ein 55-jähriger Pkw-Lenker, welcher ebenfalls in Richtung Feldkirch-Stadt unterwegs war, dem ihm entgegenkommenden Pkw-Lenker das Abbiegen ermöglichte, kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Busspur fahrenden Motorradlenker. Der 36-Jährige zog sich bei der Kollision schwere Kopfverletzungen zu und musste mit der Rettung ins LKH Feldkirch gebracht werden. Am Motorrad und am Pkw entstand schwerer Sachschaden.