Vorarlberg: 3,4 Millionen für Kunst und Kultur

Damit Kunst und Kultur positiv auf den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft einwirken können, braucht es ein gutes Umfeld. Die von Landesseite genehmigten Mittel gehen deshalb an Einrichtungen ebenso wie an kleine und größere Initiativen im Bereich Kunst- und Kultur.

Im Vordergrund steht dabei das Anliegen, mit günstigen Rahmenbedingungen das kulturelle Leben in Vorarlberg mit all seinen Facetten lebendig zu halten. In Summe sind im Landesbudget heuer dafür mehr als 23 Millionen Euro reserviert.

Unterstützung in allen Landesteilen

Unterstützt werden Angebote und Aktivitäten in allen Landesteilen, führt Landeshauptmann Markus Wallner in einer Aussendung aus: “Es ist ein erklärtes Landesziel, einen breiten Zugang zu Kunst und Kultur aufrechtzuerhalten. Indem auch Kunst- und Kulturträger und deren Aktivitäten in den Regionen gefördert werden, kann eine hochwertige und nahezu flächendeckende Versorgung gewährleistet werden”.

Einig sind sich Wallner und Kulturlandesrat Christian Bernhard, dass sich in Kunst und Kultur auch die Lebens- sowie Standortqualität in einer Region widerspiegelt: “Deshalb tritt das Land auch weiter als starker Partner auf, wenn es darum geht, optimale Rahmenbedingungen sicherzustellen”.

Finanzspritze für vielfältiges Kulturleben

Insgesamt 18 Förderanträgen hat die Landesregierung ihre Zustimmung erteilt. Die Mittel gehen an den Kunstraum Dornbirn, das Frauenmuseum Hittisau, die Initiative literatur:vorarlberg, die Montafoner Museen, den Kulturverein Transmitter Hohenems, die Bregenzer Festspiele (Spielbetrieb und Betriebskosten), die Stadt Feldkirch für die Jubiläumsausstellung 800 Jahre Feldkirch, den Vorarlberger Landestrachtenverband, den Chorverband Vorarlberg, das Sinfonische Blasorchester Vorarlberg, das Jazzorchester Vorarlberg, das Kammerorchester Arpeggione, den Verein zur Förderung der katholischen Kirchenmusik in Vorarlberg, das Barockorchester Stella Matutina, die Veranstaltungsreihe Montforter Zwischentöne 2017, die Vorarlberger Museumswelt und den Kulturverein MOTIF.

