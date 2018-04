Vorarlberg: 30 Jahre plastische Chirurgie in Feldkirch

Das medizinische Fach der Plastischen Chirurgie wurde in Österreich erst im Jahre 1988 als eigenständige Fachrichtung anerkannt.

In Vorarlberg, am Schwerpunktkrankenhaus Feldkirch, wurde 1988 als eine der ersten Institutionen in Österreich die Abteilung für Plastische Chirurgie mit acht Betten eingerichtet. Zuvor war diese Disziplin ein Zusatzfach der Chirurgie und ist erst seit 1988 ein eigenes Nominalfach. Heute führt die Abteilung 16 Betten, insgesamt gibt es jährlich knapp 6.000 Patientenkontakte.

Der Feldkircher Abteilungsleiter beschreibt die Verantwortung seiner Abteilung für Plastische Chirurgie am LKH Feldkirch so: „Unsere Behandlungsschwerpunkte und unser Versorgungsauftrag als Monopolabteilung im Bundesland Vorarlberg liegen in den Bereichen der Tumor-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie sowie in den Verbrennungsbehandlungen und natürlich auch in der ästhetischen Chirurgie. Insgesamt haben wir seit Bestehen der Abteilung über 30.000 Eingriffe vorgenommen.“

Symposium: Koryphäen der Plastischen Chirurgie

Zum Jubiläumssymposium der Plastischen Chirurgie Feldkirch haben sich hochkarätige Referenten die Ehre gegeben: So referierten Kompatschers Wegbegleiter Univ. Prof. Dr. Erwin Scharnagl vom Universitätsklinikum Graz über die Geschichte der Plastischen Chirurgie in Österreich und Univ. Prof. Dr. Heribert Hussel von der Universitätsklinik Innsbruck berichtete über Innovationen in der Handchirurgie. Univ. Prof. Dr. Anton Schwabegger, ebenfalls aus Innsbruck, offerierte den Teilnehmern einen Ausblick in die Zukunft des medizinischen Faches. Im zweiten Teil referierte der Leiter der Abteilung für Plastische Chirurgie am Universitätsklinikum Graz Univ. Prof. Dr. Lars-Peter Kamolz über die regenerative Medizin in der Plastischen Chirurgie, die Leiterin der Abteilung für Plastische Chirurgie am AKH Wien Univ. Prof. Dr. Christine Radtke stellte Innovationen in der Plastischen Chirurgie von der Rekonstruktion bis zur Regeneration vor. Über die Rolle des Faches im Brustgesundheitszentrum informierte am Ende des Vormittags der Leiter der Plastischen Chirurgie des Wiener Wilhelminenspitals Univ. Doz. Dr. Rupert Koller.