Vorarlberg: 30-Jähriger auf Schutzweg angefahren – Zeugenaufruf

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen VW Golf der 5er, 6er, oder 7er Reihe handeln.

Dornbirn – Ein Fußgänger wurde am Samstag in Dornbirn am Schutzweg angefahren und verletzt. Der Fahrer des VW Golf beging Fahrerflucht, die Polizei bittet um Hinweise.