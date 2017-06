Vorarlberg: 3.119 Flüchtlinge beziehen derzeit die Grundversorgung

Schon die Bilanz im Dezember 2016 zeigt, dass die Anzahl der Asylanträge immer mehr zurückgeht. Das spiegelt sich auch in den aktuellen Zahlen wieder. So werden in Vorarlberg derzeit 3.119 Flüchtlinge grundversorgt. Diese Zahl setzt sich aus verschiedenen Kategorien von Flüchtlingen zusammen. So werden auch Flüchtlinge miteinbezogen, welche bereits einen positiven Asylbescheid bekommen haben, aber noch für weitere vier Monate eine Grundversorgung erhalten.

Um die Hälfte weniger Asylanträge in Österreich

Die Statistik des Bundesministeriums für Asylwesen wird laut Karlheinz Grundböck ausschließlich bundesweit geführt. Aus diesem Grund lässt sie keine bundesländerspezifische Differenzierung zu. Dennoch sprechen die Zahlen für sich: Im Vorjahr gab es noch 18.562 Asylanträge in ganz Österreich. Im Vergleich dazu sind es heuer nur mehr 8.388. Bei diesen Zahlen sind die Resettlements, also die Umsiedlungsfälle, nicht berücksichtigt worden.

Meisten Asylanträge von Syrern

Seit Jänner 2017 wurden 2.632 Asylanträge von Menschen aus Syrien gestellt. Im Gegensatz dazu haben lediglich 1.364 Afghanen und 582 Nigerianer einen Asylantrag gestellt. So wurden bis zum 30. April 2017 insgesamt 6.941 Asylanträge positiv entschieden. 2.290 Mal wurde für einen subsidiären Schutz entschieden. 4.518 Personen bekamen einen negativen Asylbescheid.