Vorarlberg: 28-Jähriger verspielt 57.000 Euro in Casinos

Koch griff immer wieder in Kantinenkasse und verlor in einem halben Jahr enorme Summen.

Der 28-Jährige galt in den fünf Jahren, in denen er bei seinem Arbeitgeber beschäftigt war, als zuverlässig und qualifiziert. Selbst im Prozess wünscht ihm der Regionalleiter noch „viel Glück“ und er möge hinsichtlich der Spielsucht das Licht am Ende des Tunnels nicht aus den Augen verlieren. Der junge Mann wurde zwar vom Arbeitgeber immer wieder zur Rede gestellt. Doch es gelang ihm immer wieder seine Kassenentnahmen zu verheimlichen. Verspielt hat der Süchtige das Geld in Liechtensteiner Wettlokalen.