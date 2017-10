Vorarlberg: 28-Jährige in alpine Notlage geraten

Eine 28-jährige Frau aus Lustenau verirrte sich am Dienstag gegen 11.00 Uhr im Gebiet Karren, Bereich Brentenkopf, nachdem sie ziellos in Richtung Bergstation unterwegs war. In etwa auf halber Höhe kam die Frau vom Weg ab und geriet immer mehr in wegloses Gelände.

Nachdem sie zirka vier Stunden herumirrte und weder vor noch zurückkam, setzte sie per App einen Notruf ab. Der Polizeihelikopter Libelle konnte mittels den übermittelten Koordinaten den Aufenthaltsort umgehend lokalisieren und die Frau unverletzt mittels Tau bergen.