Vorarlberg: 27 frisch gebackene Pflegeassistenten

Nach bereits einem Jahr an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch halten 27 Pflegeassistenten ihr Zeugnis in der Hand, das sie von Landtagsvizepräsidentin Martina Rüscher und Klassenvorständin Sabina Smodek entgegennehmen konnten.

Die ehemaligen Pflegeschüler mussten sowohl mündliche als auch schriftliche Prüfungen unter anderem in den Fächern – Erste Hilfe, Anatomie und Physiologie, Pflege von Menschen in allen Lebenssituationen – bestehen.

Pflegeassistenten haben die Kompetenz, für die Sicherheit, die Gesundheit und auch das Wohlbefinden von Bewohnern und Patienten zu sorgen. Viele Absolventen des Lehrgangs 2017/18 werden im Langzeitbereich, in Pflegeheimen, andere wiederum im Krankenhaus arbeiten. Zehn Pflegeassistenten hängen ein weiteres Jahr in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch dran, vertiefen ihre erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, um dann – nach insgesamt zwei Jahren – als PflegeFACHassistenten abzuschließen.

1600 Stunden in einem Ausbildungsjahr

Die Pflegeassistenz-Ausbildung dauert ein Jahr und umfasst 800 Theorie- und 800 Praxisstunden. Die Praxisausbildung findet in den Krankenhäusern, in Pflegeheimen und in der Hauskrankenpflege statt. Es gibt die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung durch eine Implacementstiftung über die Connexia in Bregenz oder durch Bildungskarenz. Dadurch kommt diese Ausbildung auch gut als zweiter Bildungsweg in Frage. „Wir haben viele Berufsumsteiger oder Frauen nach der Kinderpause, die nun ihren Traumberuf erlernen“, so Sabina Smodek.