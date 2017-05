Vorarlberg: 24-jähriger Lenker prallt gegen Betonwand

Am Sonntag Morgen verursachte ein 24-jähriger Pkw-Lenker aus Bregenz in Lustenau auf der Kreuzung Zellgasse L41 mit der Hagstraße L203 einen schweren Verkersunfall. Der junge Mann prallte mit dem Fahrzeug einer Freundin frontal gegen eine Betonwand. Dabei wurden auch zwei Mitfahrer leicht verletzt. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und in das LKH Feldkirch eingeliefert.

Die Unfallursache muss noch erhoben werden. Ein Fremdverschulden kann derzeit jedoch ausgeschlossen werden. Vor Ort waren 2 Notarztteams, die Feuerwehr Lustenau mit 30 Mann und 4 Fahrzeugen, 2 Rettungswagen mit 7 Sanitätern und 4 Polizeibeamte im Einsatz.

(Red.)